Anderlecht-fans kunnen zaterdag laatste groet brengen aan Michel Verschueren

Zaterdagvoormiddag tussen 9 uur en 12 uur staat zijn kist opgesteld aan het voetbalstadion. Wie wil kan er ook een boodschap achterlaten in een rouwregister. Michel Verschueren wordt maandag begraven in de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen. De uitvaart is wel enkel op uitnodiging toegankelijk. Verschueren overleed gisteren op 91-jarige leeftijd in een woonzorgcentrum in Wolvertem.