Grimbergenaar ‘Mister Michel’ Verschueren (91) overleden

Grimbergenaar Michel Verschueren, die bijna 25 jaar lang manager was van RSCA Anderlecht, is overleden. ‘Mister Michel’ werd 91.

Het Belgisch voetbal is een icoon armer. Michel Verschueren leidde RSCA Anderlecht 23 jaar lang. Verschueren wist grote namen als Juan Lozano, Enzo Scifo en Pär Zetterberg naar Anderlecht te halen. Onder ‘Mister Michel’ won paars-wit elf landstitels, drie bekers en de UEFA Cup in 1983. De kleurrijke en soms controversiële Grimbergenaar duwde in 2018 nog de verkiezingslijst van de lokale Open VLD-afdeling en dat op z’n 87ste. Verschueren verbleef sinds een tijdje in woonzorgcentrum Moutershof in Wolvertem. Daar is hij vannacht overleden.

Foto: Thierry Van Vreckem