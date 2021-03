Intradura past planning aan na nieuwe besmettingen

Vorige week moest Intradura nog een aantal ophalingen van papier en karton schrappen, nadat heel wat ploegen in quarantaine moesten. “Na de tweede algemene testing van gisteren werden 2 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, daardoor moeten weer 9 mensen in totaal in quarantaine”, legt Inge D’Hoe van Intradura uit. Op dit moment is 35% absenteïsme bij de chauffeurs, dat is al 11% minder dan vorige week maar nog steeds 25% hoger dan gemiddeld.” Er hoeven gelukkig geen afvalophalingen geannuleerd te worden deze week. “De restafvalinzameling van vrijdag 12/3 in Sint-Pieters-Leeuw zal wel verschoven worden naar zaterdag 13/03. Ons personeel engageert zich graag om toch alle ophalingen te kunnen laten doorgaan”, aldus D’Hoe.