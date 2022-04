Inval in mogelijk drugspand Affligem: één verdachte blijft aangehouden

In Affligem heeft de politie deze week een inval gedaan in een leegstaande woning aan de Molenberg. De huiszoeking kadert in een drugsdossier. Eén verdachte is intussen aangehouden.

Woensdagochtend vielen agenten binnen in een leegstaande woning langs de Molenberg. Bij de huiszoeking werden twee gevulde vaten aangetroffen. De inhoud daarvan wordt momenteel onderzocht. Mogelijk gaat het om drugsafval, want de huiszoeking maakt deel uit van een drugsdossier. Eén verdachte werd ter plaatse opgepakt en is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

De woning is verkocht, maar stond al geruime tijd leeg. Buurtbewoners merkten al een tijdje verdachte activiteiten op in en rond het huis, vooral 's nachts. Het verdere onderzoek is in handen van het Brusselse parket.