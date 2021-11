Invoering Covid Safe Ticket lijkt probleemloos te verlopen

Sinds gisteren is het verplicht om Covid SafeTicket te tonen wanneer je een restaurant of café wil betreden. Op voorhand was daar veel ophef over, zo vinden sommigen dat het een inbreuk is op hun privacy, maar dat valt in de praktijk nogal mee.

De regels rond het Covid Safe Ticket gelden pas sinds gisteren, maar ze zijn blijkbaar op de meeste plaatsen al goed ingeburgerd. Dat is ook het geval in Tea Room 't Fijn Moment in Asse bijvoorbeeld. Daar vraagt uitbaatster Carla aan iedereen die iets wil eten of drinken om hun Covid Safe Ticket voor te leggen. En dat is voor de klanten geen enkel probleem. Sommige klanten hebben hun CST mee op papier, andere klanten kiezen voor de elektronische versie.

Voor de uitbaters van de horeczaken betekent het controleren van het Covid Safe Ticket extra werk, maar dat nemen de meesten er met plezier bij. Het is de bedoeling om je Covid Safe Ticket te tonen in combinatie met een identiteitskaart, identificatiebewijs of rijbewijs. Maar dat allemaal controleren is voor veel handelaars moeilijk of helemaal niet haalbaar.