Inwoners uit dertien gemeenten investeren samen in hernieuwbare energie

Inwoners van 13 gemeenten slaan de handen in elkaar om de planeet te redden. Ze gaan samen investeren in hernieuwbare energie, rationeel energiegebruik en energiebesparing. Ze richten daarvoor de coöperatieve vennootschap 'Noordlicht' op.

In Vlaanderen zijn al 16 burgercoöperaties rond energie actief, maar de Noordrand bleef een blinde vlek. De voorbije maanden zat een kerngroep uit Grimbergen en Zaventem samen om Noordlicht uit de grond te stampen. Deze week werd de coöperatieve boven de doopvont ggehouden. "Noordlicht verenigt de inwoners uit de Brusselse Noordrand. Het gaat om Affligem, Asse, Grimbergen, Kampenhout, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem", zegt Freddy Van Santfoort.

De vijf initiatiefnemers zijn bezorgd om de klimaatverandering. "We willen de energietransitie mee vorm geven. We volgden eerst een coachingtraject, ingericht door de provincie Vlaams-Brabant. Noordlicht wil vooral inzetten op projecten die 100% duurzame stroom genereren met zonnepanelen, windturbines en zelfs kleine waterkrachtcentrales", aldus Van Santfoort.

Windturbines

Op korte termijn mikt Noordlicht vooral op zonneprojecten op gebouwen van de lokale gemeenschap zoals scholen, overheidsgebouwen, woonzorgcentra, sportinfrastructuur en bedrijfsgebouwen. In een latere fase komen ook appartementsgebouwen in aanmerking. "De coöperatie is ook vastberaden de kaart te trekken van de lokale windturbines", weet Van Santfoort nog. "De overheid voorziet trouwens meer en meer de mogelijkheid tot burgerparticipatie bij dergelijke projecten."

Het coöperatief model van Noordlicht brengt middelen samen van burgers en lokale bedrijven. Een bijdrage van 250 euro geeft recht op een aandeel. Alle aandeelhouders bepalen mee welke projecten in aanmerking komen en kunnen rekenen op een jaarlijkse return. "Hoeveel die return is, hangt af van de projecten die gerealiseerd zijn, maar het dividend kan nooit meer dan 6 procent zijn. Het kan ook een tijd duren voordat er een bescheiden dividend is, want eerst moeten er projecten worden gerealiseerd", besluit Van Santfoort.