iPad voor alle ziekenhuispatiënten AZ Jan Portaels

Het Vilvoordse ziekenhuis wil gefaseerd alle afdelingen van toestellen voorzien. Momenteel beschikt al over 66 iPads. “Het zal niet alleen nuttig zijn voor interactie van de patiënt met het thuisfront maar bijvoorbeeld ook om maaltijden te bestellen of zijn of haar elektronisch patiëntendossier te raadplegen”, zegt woordvoerder Helena Polfliet. “Innovatie is een kerngedachte in alles wat we doen. Dat gaat van een robot aan het onthaal tot een nieuw communicatieplatform. We willen dat elke patiënt ons ziekenhuis verlaat met het gevoel dat hij een eigen, persoonlijke behandeling heeft gekregen.”