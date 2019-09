Islamitisch cultuurcentrum komt er niet

Reeds in augustus, toen het openbaar onderzoek nog lopende was, berichtte RINGtv over het verzet van N-VA Londerzeel tegen de komst van het centrum in de Steenkapperstraat. De partij, die na de jongste gemeenteraadsverkiezingen buitenspel werd gezet en in de oppositie belandde, vreesde dat de plek zou uitgroeien tot moskee of Koranschool. Intussen weigert het schepencollege definitief om de nodige bestemmingswijziging van het beoogde pand aan te passen onder meer ‘omwille van mobiliteit, parkeerproblemen en het niet inpassen in de residentiële omgeving.’

De discussie tussen meerderheid (LWD, CD&V, Groen) en NV-A oppositie loopt intussen hoog op. Ex-burgemeester en fractieleidster van de oppositie Nadia Sminate (N-VA): "Er is in dit dossier een veiligheidsprobleem over de mogelijke organisatie van de activiteiten van de vzw 'Firdaws' in dat pand. Volgens onze informatie gaat het ook om een religieuze beleving en wij vinden dat daarvoor geen plaats is in die residentiële omgeving. We zijn blij dat de meerderheid nu ons standpunt volgt." "Klopt niet", zegt burgemeester Conny Moons (LWD): "Wij hebben zelf hierin onmiddellijk actie genomen en na advies de vergunning geweigerd. Er is nu geen veiligheidsprobleem, ik heb dit nagevraagd bij de politie. De reactie van N-VA ruikt naar paniekzaaierij. Mensen ongerust maken: daar doen we niet aan mee”.