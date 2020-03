Jaarlijkse Sint-Veroonmars afgeblazen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook bevestigd: de jaarlijkse Sint-Veroonmars in Lembeek wordt geannuleerd. Ook al gelden de veiligheidsmaatregelen van de federale regering naar aanleiding van het coronavirus voorlopig maar tot 5 april, de stad Halle en de Lembeekse paassoldaten zijn ervan overtuigd dat op paasmaandag 13 april de coronazorgen nog niet voorbij zullen zijn. Door de veiligheidsmaatregelen kan de organisatie het evenement ook niet voorbereiden zoals het moet.

“We hebben geen glazen bol maar de kans dat de coronaepidemie half-april voorbij zal zijn, lijkt ons onwaarschijnlijk. En ook al zouden de voorzorgsmaatregelen versoepeld worden, dan nog is de kans zeer klein dat een groots evenement zoals de Sint-Veroonsmars in Lembeek zou toegestaan worden”, klinkt het in een persmededeling van de stad Halle. Daarom heeft het stadsbestuur - in overleg met de Waalse buurgemeente Tubeke, de Lembeekse parochie en de soldatenverenigingen - beslist om de knoop nu al door te hakken.

hoogtepunt

Voor de stad en de soldatenverenigingen is dit een zeer moeilijke beslissing. De processie dit jaar had een hoogtepunt moeten worden nadat de mars een plaats kreeg op de lijst van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Aan die erkenning zijn twee jaar voorbereidingen aan voorafgegaan. Intussen hangen in Lembeek op heel wat plekken de Sint-Veroonsvlag uit. Sint-Veroon hielp de mensen vroeger om de pest te vrijwaren en zal ons nu behoeden voor het coronavirus,” klinkt het.