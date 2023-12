Jan (53) die herstelde van longvlieskanker, zet lichtjesactie voor asbestslachtoffers verder

‘De Lichtjes van de vaart’, een warme actie ter nagedachtenis van asbestslachtoffers, wordt dankzij Jan Geudens (53) uit Kapelle-op-den-Bos verder gezet in verschillende asbestgemeenten. Jan is één van de weinigen, die mesothelioom of longvlieskanker overleefde. Hij onderstreept het belang om de asbestproblematiek blijvend onder de aandacht te brengen.

Op 21 januari 2024 zal het exact vijftien jaar geleden zijn dat er bij Jan Geudens (53) een long werd weggehaald. Dat gebeurde na een zware operatie, chemo en revalidatie, als gevolg van de diagnose mesothelioom of longvlieskanker. Die kreeg Jan in 2008 na een eerdere blootstelling aan asbest. Hij is één van de weinigen die longvlieskanker overleefde. Slechts 0,5 procent van de patiënten is langer dan vijf jaar na de diagnose immers nog in leven.

“Waar ik de besmetting destijds opliep, valt niet met honderd procent zekerheid te achterhalen”, zegt Jan. “Ik woon in Kapelle-op-den-Bos en werkte wel als jobstudent in 1988 en 1989 in de Eternitfabriek, op de plek waar de buizen werden gemaakt. Zeer waarschijnlijk kan mijn mesothelioom daaraan worden gekoppeld, maar op een asbestvezel staat geen stempel.”

Brommertjes

“De herkomst van de verwerker kan dus niet worden benoemd. Als zestienjarige onderhield ik ook mijn brommertjes zelf en daarbij maakte ik de trommelremmen, die asbest bevatten, met een hogedruktoestel vrij van stof. Ik kan mijn besmetting daar evengoed hebben opgelopen.”

Jan pleit ervoor om asbestmateriaal overal zo snel mogelijk te verwijderen op een veilige manier. “We kennen Eternit wel van de bouwmaterialen in asbest met platen en buizen, maar asbest is echt overal in gebruikt”, vertelt hij. “Er zijn meer dan 3.000 toepassingen van asbest. In remmen van auto’s bijvoorbeeld en zelfs in de mastiek voor ramen, zat vroeger asbest.”

“Niet alleen Eternit is verantwoordelijk voor asbest, het is overal in gebruikt. Nu een Brusselse rechter in een vonnis de verantwoordelijkheid van Eternit scherp stelde, is het wel tijd denk ik, dat het bedrijf meer doet dan vandaag voor een asbestvrije samenleving. Het bedrijf draagt 3 procent bij aan het asbestfonds, maar het zou ook meer moeten bijdragen in de opkuis van asbest.”

“Dat kan door bijvoorbeeld de bouwmaterialen ter vervanging van asbest te leveren aan kostprijs. Asbest maakt nog altijd slachtoffers, zelfs vele jaren na de blootstelling. Het is belangrijk dat er overal wordt gesaneerd en dat we tegelijk de problematiek onder de aandacht blijven brengen.”

Zo was er afgelopen zondag 3 december in Kapelle-op-den-Bos opnieuw aandacht voor alle asbestslachtoffers met de actie ‘Lichtjes van de vaart’. Toen plaatsten vele inwoners een kaarsje aan hun deur als herdenking voor de asbestslachtoffers. De herdenkingsactie was bijna niet doorgegaan, maar Jan nam het heft in handen.

“Ik vernam dat de bedenkers van de actie hiermee niet verder gaan”, zegt Jan “Daarom nam ik het van hen over en verspreidde een oproep via sociale media. Zo zijn er net zoals de afgelopen vier jaar, ook dit jaar kaarsjes ontstoken voor alle asbestslachtoffers. Traditiegetrouw zal dit nu jaarlijks gebeuren op de eerste zondag van december. Hiermee willen we de inwoners van Kapelle-op-den-Bos, de omliggende gemeenten en ver daarbuiten, verenigen in een moment van medeleven tijdens een ‘warme’ zondag voor alle asbestslachtoffers.”