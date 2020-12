Jan Desmeth legt eed af als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw

Jan Desmeth (N-VA) heeft in Leuven in de handen van provinciegouverneur Spooren de eed afgelegd als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. Desmeth neemt vanaf 1 januari het mandaat over van partijgenoot Luc Deconinck.

Begin september maakte Luc Deconinck bekend dat hij er na 8 jaar burgemeesterschap mee stopt. Deconinck (66) is vader vier en heeft tien kleinkinderen en wil meer tijd doorbrengen met de familie.

Jan Desmeth werd via een voordrachtsakte als kandidaat-burgemeester aangeduid door de huidige coalitie van CD&V en N-VA. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, Bart Somers, benoemde Desmeth op 1 december.

Jan Desmeth is 52 en is in Sint-Pieters-Leeuw sinds 2013 schepen van onder meer van Welzijn, Sociale Zaken, Cultuur en Mobiliteit.

"Het is een eer om als geboren en getogen Leeuwenaar burgemeester van mijn gemeente te worden. Ik kom uit een politiek nest, maar heb altijd gezegd dat ik nooit in de politiek zou stappen. Toch heeft de microbe mij gebeten. Mensen hebben me gezegd dat burgemeester de mooiste job ter wereld is. Ik geloof dat ook,” aldus Desmeth vanmorgen.

“Mijn taak is het beleid voortzetten. Prioriteit vind ik veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie. Ik stop mijn professionele carrière in de chemiesector, want dat is niet combineerbaar met het ambt van burgemeester. Ik wil er zijn voor mijn inwoners en benaderbaar tussen de mensen leven. Niet alleen om schouderklopjes te krijgen, maar ook om inwoners uit te leggen waarom bijvoorbeeld iets niet kan gerealiseerd worden.”

Jan Desmeth wordt als schepen opgevolgd door Olivier Huyghens. Daarnaast komt ook Veerle Seré, vandaag directeur van scholengemeenschap Sirius, in het Leeuwse schepencollege. Zij vervangt Gunther Coppens, die gedeputeerde wordt. Welke schepen welke bevoegdheden krijgt, wordt de komende weken bekendgemaakt.

Vanavond een reportage over de eedaflegging in ons nieuws.