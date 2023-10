Jan Desmeth trekt de ‘N-VA, Lijst van de burgemeester’ bij volgende verkiezingen in Sint-Pieters-Leeuw

“Met zijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad, waarvan 8 jaar als schepen en sinds 2021 burgemeester is Jan de perfecte kandidaat om onze mooie gemeente te besturen. We staan nu op 1 jaar voor de verkiezingen en met deze keuze zetten we nog meer in op een keuze voor Leeuw”, zegt lokaal voorzitter Marc De Bosscher. “Jan heeft van het partijbestuur de opdracht gekregen om de kandidatenlijst op te maken en het verkiezingsprogramma verder vorm te geven.”

Jan Desmeth is sinds 2013 schepen in Sint-Pieters-Leeuw en was tot einde 2020 bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn, Cultuur, Erediensten en Mobiliteit. Nadien werd hij burgemeester met alle burgemeestersbevoegdheden, aangevuld met Cultuur en Senioren. “Met passie zet ik me meer dan voltijds in als burgemeester van onze mooie gemeente in de Vlaamse Rand”, aldus Desmeth. “We hebben heel wat troeven om de vele uitdagingen van de komende jaren aan te gaan. Veiligheid, leefbaarheid, verenigingen ondersteunen en een modern aanbod aan onze inwoners aanbieden blijven voor mij belangrijke prioriteiten. Het is mijn absolute ambitie om met een sterk team en in uitstekende verstandhouding verder te werken mét en voor onze inwoners. Als geboren en getogen Leeuwenaar is het een hele eer je eigen lokale gemeenschap vanuit deze functie te mogen dienen.” aldus Jan Desmeth.