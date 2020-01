Japanse en Australische investeerders stappen in Brussels Airport

De investeerders die mee in Brussels Airport stappen zijn de Australische fondsenbeheerder TCorp en het Japanse pensioenfonds GPIF. Hoe groot hun belang is, is niet bekend. De andere aandeelhouders zijn de federale overheid, het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en de Zwitserse verzekeraar Swiss Life. Zij kochten in maart van vorig jaar het belang van 36 procent in de luchthaven over van Macquarie.