Jean-Pierre De Groef neemt afscheid als burgemeester van Machelen

Na Dirk Pieters in Halle is ook voor Jean-Pierre De Groef in Machelen de ambtstermijn als burgemeester bijna voorbij. Bij de recente verkiezingen werd zijn partij sp.a-Spirit-Groen buitenspel gezet, De Groef verhuist naar de oppositiebanken. 18 Jaar lang was De Groef burgemeester van Machelen.

Het met spijt in het hart dat Jean-Pierre De Groef afscheid neemt van het ambt van burgemeester. "Ik was zeker klaar om nog één keer 6 jaar de gemeente te leiden. Alles zag er goed uit tot de dag van de verkiezingen zelf, alhoewel de uitslag goed was werden we toch opzij gezet", aldus De Groef.

Toch blikt de uittredende burgemeester tevreden terug op zijn periode als eerste burger van Machelen. "We hebben in 18 jaar toch wel veel dingen kunnen realiseren. Ik denk dan vooral aan de realisaties op het vlak van sport en cultuur, de Bosveldsite. Verder waren was er een nieuw woonzorgcentrum en serviceflats. We hebben heel wat kunnen realiseren rond wonen met eigen woningen en sociale woningen, same met Intervilvoordse."

Toch is dit geen definitief afscheid. De Groef gaat zetelen in de oppositie en als alles volgens plan verloopt, is hij kandidaat om zich binnen 6 jaar opnieuw kandidaat te stellen voor het ambt van burgemeester.