Jean-Pierre Laus (70) onverwacht overleden

In Halle is Jean-Pierre Laus onverwacht overleden. Laus was de man achter de Denkgroep Averechts en de werkgroep Dekoloniseer Halle. Burgemeester van Halle Marc Snoeck (sp.a) erkent Laus als 'een sociaal bewogen man met een groot hart.'

Laus kende Halle door en door. Hij leidde als streekgids heel wat mensen rond in de Zennestad. Daarnaast was de man ook een getalenteerd kunstenaar en een pionier in de Halse anti-rascismebeweging in de jaren '70. De laatste jaren was hij vooral bekend voor zijn strijd om Halle te dekoloniseren. Zo ijverde hij met z'n Denkgroep Averechts voor de naamsverandering van de Baron Jaquesstraat in Halle. Baron Jacques was een omstreden figuur onder het koloniaal bewind van Leopold II in Congo.