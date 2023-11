Jeugdhuis Guuk vindt tijdelijk onderdak in Zomercafé: “Werking levendig houden”

Het jeugdhuis van Gooik heeft tijdelijk zijn intrek genomen in het Zomercafé, gelegen in de Dorpsstraat. “Op die manier willen we de werking levendig houden, in afwachting van de verhuis naar onze nieuwe plek”, zegt kersvers schepen Samuel Billens, die ook voorzitter is van het jeugdhuis.

De bedoeling van JH Guuk is om elke vrijdag een gezellige jeugdhuisavond te organiseren in het Zomercafé. “Ons kernteam zit vol met goede ideeën en initiatieven. Zo werkte ze hard achter de schermen aan mogelijke pistes voor gezellige avonden voor de jeugd”, zegt Samuel Billens. “De eerste avond was zeer geslaagd. Het concept van het ontdekken van de geheime locatie sloeg aan. De hele avond lang was het gezellig druk. De reacties van de aanwezige jeugd waren zeer positief.”

Sinds mei 2021 is het jeugdhuis dakloos nadat het café De Vrede met bijhorende zaal tegen de vlakte ging. Toen al waren er plannen om uit te wijken naar het Zomercafé, maar dat werd uiteindelijk een manège in de Hoevestraat. Wanneer ze hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe plek, is nog niet duidelijk. “De bouw daar heeft wat vertraging opgelopen. In afwachting van onze nieuwe stek proberen we de werking toch levendig te houden”, besluit Billens.