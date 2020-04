Jo geeft online lessen 'Lonnesiels' vanuit haar kot

Jo kreeg het ‘Lonnesiels’ met de paplepel ingelepeld. “Ik ben een échte Londerzeelse, hier in het centrum geboren in een woning waar nu café-zaal Egmont is”, legt Jo Baeyens haar intense band met Londerzeel uit en het dialect van de gemeente. "Je kan in het Londerzeelse dialect veel meer emotie kwijt dan in het AN”, gaat Baeyens verder. “Dat is ‘couleur locale’. Toen de bibliotheek van Londerzeel me vroeg om rond het dialect iets te doen, was ik vertrokken.”

Jo besloot zelf filmpjes op te nemen met een kleine handleiding van hoe je Londerzeels spreekt. Haar eerste filmpje is inmiddels al meer dan 3.900 keer bekeken. "Dialect bindt mensen. Het creëert een gemeenschappelijk gevoel, een identiteit. Het is tof dat dit ook jongeren aantrekt. Het ‘Lonnesiels’ mag niet verdwijnen.”

Jo Baeyens plant nog meer opnames in het dialect. “Maar taalkundige regels volg ik niet echt. Dit is gewoon op het buikgevoel, want het ‘Lonnesiels’ verschilt van plaats tot plaats, soms zelfs van straat tot straat. In Steenhuffel - ook Londerzeel - is het dialect al anders”, besluit ze. De filmpjes vind je hier.