Jonathan Sacoor wint Gouden Spike bij beloften

2018 was voor Sacoor het jaar van de doorbraak. Een droomseizoen noemt hij het zelf. Sacoor won met de 4x400 brons op het WK indoor, goud op de 400 meter op het WK U20 en brons op het EK in Berlijn met de 4x400 meter. Op het einde van het seizoen sukkelde de Beerselnaar wel met een voetblessure.

2019 wordt een belangrijk jaar voor Sacoor. Hij trekt in januari naar de Verenigde Staten om te trainen. In zes maanden tijd zal hij daar zes wedstrijden lopen. Het EK indoor mist Sacoor dus. Eerste grote doel wordt de World Relays in mei. In juli hoopt Sacoor dat hij mag meedoen met de 4x400 meter op het EK U23, hoewel zijn coach Jacques Borlée dat niet ziet zitten. Op het einde van het jaar volgt dan een derde groot doel: het WK in Qatar.