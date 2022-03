Jong talent uit Dilbeek mag met Young Red Dragons naar EK Volleybal

Eliot De Vleeschauwer volleyt voor de Topsportschool in Vilvoorde, waar hij ook les volgt. Nadat voetballen niks voor hem bleek te zijn, begon hij op zijn elfde met volleybal bij VC Lennik. Nu maakt hij deel uit het nationale U18-team de Young Red Dragons en droomt hij van een carrière als prof. Die ambitie is op z’n plaats, meent bondscoach Mieke Moyaert: “Iedereen die hier in de Topsportschool zit moet die droom hebben en dus zeker ook die ambitie.”

Maar eerst is er dus – als de oorlog in Oekraïne geen roet in het eten strooit – het Europees Kampioenschap in Georgië. “Ik droom van een plaats in de top 5,” aldus Elliot. “Het team hang goed samen,” vindt coach Moyaert. “Ze willen echt bijleren, voor elke bal werken en ze kunnen goed om met tactische richtlijnen.”

Maak kennis met Elliot en zijn coach in ons nieuws.