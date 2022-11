Jonge Affligemse chocolatier ontwikkelt wijnpraline

In Affligem verkoopt de jonge chocolatier Daan een nieuwe soort praline. Daarin zit geen likeur, maar wel witte of rode wijn. Na maandenlang smaken uitproberen, vond hij eindelijk de goede combinatie.

De wijn zit verwerkt in de chocola van de praline. Het gaat dus niet om een vloeibare kern, zoals bij een likeurpraline. Dat recept had Daan niet meteen onder de knie. “Het proces is in principe bij elke praline hetzelfde, maar hier was het toch niet zo eenvoudig om de juiste smaak en geur in de vulling te krijgen”, vertelt Daan Van Droogenbroeck. Het idee van de wijnpraline ontsproot aan het brein van Daans vriend Manu Geeraerts.

Daan moest verschillende combinaties uitproberen met verschillende wijnen om zo tot de perfecte praline te komen. Hij gebruikt op dit moment rode en witte wijnen, maar hij heeft nog heuglijk nieuws. “Rosé, dat moet op termijn wel lukken. Manu en ik zijn zelfs bezig met cava en champagne.” Wie de pralines van Daan en Manu wil proeven kan dat dit weekend voor het eerst doen tijdens de degustatiedagen van Chateau Vini in Hof te Vitseroel in Ternat.