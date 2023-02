Jonge natuurliefhebbers knotten wilgen op knotkaterkamp

In Halle is deze week de 26e editie van het “Knotkaterkamp” van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) aan de gang. Van vrijdag 17 tot woensdag 22 februari vliegen jonge natuurliefhebbers er met zaag en bijl in. Een hele week lang geven ze de knotwilgen aan de Maasdalbeek in Halle een frisse knipbeurt.