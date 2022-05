Vannacht is een jongeman van 27 jaar op het Gemeenteplein in Hoeilaart in elkaar geslagen. Dat meldt de gemeente. Het slachtoffer is er ernstig aan toe.

Jongeman (27) in elkaar geslagen in Hoeilaart

Wat er zich vannacht exact afspeelde op het Gemeenteplein in Hoeilaart is nog niet duidelijk. “Een jongeman werd voor zijn deur in elkaar geslagen. Hij ligt met zeer ernstige verwondingen aan hoofd en benen op intensieve zorg in het ziekenhuis”, meldt de gemeente Hoeilaart. “De politie en het parket onderzoeken deze zaak momenteel met de hoogste prioriteit. Alles wordt in het werk gesteld om de daders te identificeren. Het gemeentebestuur van Hoeilaart veroordeelt dit zinloze geweld en wenst de jongeman en zijn familie veel sterkte toe.”

Later meer.