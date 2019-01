Jongeman riskeert 17 jaar cel voor brutale homejackings

Een jongeman riskeert 17 jaar cel voor een reeks brutale homejackings in Beersel, Lembeek en Kraainem. In eerste aanleg kreeg de man dezelfde straf, maar ging tegen die uitspraak in beroep. Zijn tweede proces start vandaag voor het Brusselse hof van beroep.

Eind 2016 worden in de rand Brussel verschillende homejackings gepleegd. De twee daders gaan daarbij bijzonder brutaal te werk. In Lembeek loopt één van de slachtoffers een schedelbreuk op nadat hij wordt geslagen met een ijzeren staaf. In Beersel wordt een moeder en haar dochter gegijzeld en bedreigd met een mes. In Waterloo vervolgens steken ze een oude man neer voor de ogen van het 8-jarige kleinkind van de man. Tot slot sloeg het duo ook toe in Kraainem.

Eén van de daders was 18 jaar op het moment van de feiten. De jongeman was een jaar voor de feiten vanuit Marokko naar ons land gereisd, waarna hij in de illegaliteit en criminaliteit belandde. Hij werd veroordeeld tot 18 maanden cel voor een reeks straatdiefstallen, maar zou nadien de homejackings hebben gepleegd met een minderjarige kompaan.

Die minderjarige werd ook opgepakt, maar ontsnapte in de loop van het onderzoek uit zijn jeugdinstelling. Hij werd nadien bij verstek uit handen gegeven en moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Het parket-generaal eist in beroep een celstraf van 17 jaar voor de meerderjarige. De advocaat van de slachtoffers uit Lembeek, hoopt dat het duo in beroep een strenge straf krijgt.

“Dit had voor het hof van assisen kunnen eindigen. Mijn cliënt liep een schedebreuk op en is tot op de dag van vandaag nog altijd arbeidsongeschikt. Zijn vrouw kreeg het mes letterlijk op de keel gedrukt. Gelukkig hebben ze zich kunnen verschansen en zijn de daders gevlucht toen de buren de politie hadden verwittigd,” aldus meester Johan De Smet.