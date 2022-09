De zes jongeren die vrijdag amok maakten in het centrum van Merchtem, zijn door de politie geïdentificeerd. Dat bevestigt burgemeester Maarten Mast. “Ze blijken niet alleen van Wemmel, maar ook van omliggende gemeenten afkomstig te zijn. Het onderzoek loopt, daarom worden geen verdere details vrijgegeven.”

Jongeren die aan het vechten sloegen in Merchtem geïdentificeerd

De heisa begon vrijdagavond in jeugdhuis Ifiginea. Daar begonnen zes jongeren amok te maken. Ze werden de deur gewezen, maar koelden buiten op straat hun woede op andere jongeren die hen wezen op hun ongepast gedrag. Ze waren immers voordeuren aan het instampen en ook een reclamepaneel moest eraan geloven. “Blijkbaar waren ze onder invloed van alcohol en of drugs, anders reageer je niet op zo’n manier. Het resultaat: gebroken kaaksbeen, oogkas zwaar geraakt, enkel gebroken, noem maar op. Ik heb tot zondagavond in het ziekenhuis gelegen, maar de revalidatie wacht nog”, getuigt één van de slachtoffers anoniem.

De andere zes slachtoffers hebben vooral blauwe plekken, zware kneuzingen en breuken. Burgemeester Maarten Mast veroordeelt de vechtpartij. “Gelukkig wordt alles rondom het jeugdhuis gefilmd”, zegt Mast. “De politie vroeg de beelden meteen op en kon diezelfde nacht twee jongeren oppakken. Daags na de vechtpartij konden vier andere jongeren geïdentificeerd worden. Ze komen uit Wemmel en andere omliggende gemeenten. Het onderzoek loopt nog, daarom geven we geen verdere details vrij. Het jeugdhuis blijft geopend, er zal wel extra beveiliging zijn. We gaan nu ook geen zaken verbieden omwille van die vechtpartij, al blijven we waakzaam.”