Kampenhout wil eerherstel tegen Zwevezele

In de derde amateurklasse A van het voetbal ontvangt Kampenhout zondag het nummer 4, Zwevezele. Kampenhout staat nu twaalfde in de stand, met evenveel punten als nummer 13, Wolvertem-Merchtem. Wij polsten al even hoe ze bij Kampenhout uitkijken naar het duel van zondag.

Punten pakken. Dat is zondag de boodschap tegen Zwevezele. Makkelijk wordt het niet, want de heenmatch verloor Sporting Kampenhout kansloos met 2-0. Voor trainer David Pannis is Zwevezele zelfs de beste ploeg van de reeks, al verwacht hij zondag wel een stevige reactie van zijn spelers.

De wedstrijd op Zwevezele was ook de tweede van het seizoen en Kampenhout zat toen in een dip. Het kende een slechte start van de competitie met 3 op 18. Maar nu zit de ploeg in een betere flow. In 10 wedstrijden werd slechts 2 keer verloren.

Begin oktober ontsloeg Kampenhout coach Sam Vermeulen, waarna Pannis het roer overnam als manager-trainer. Pannis tekende inmiddels voor één seizoen bij. Hij wil nu met Kampenhout zo snel mogelijk het behoud afdwingen. Op lange termijn wil de ploeg een vaste waarde zijn in de nationale reeksen. Niet slecht voor een ploeg die uit tweede provinciale komt...