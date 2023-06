Kampenhout zoekt private partner voor zwembad

Op de veilingsite in Kampenhout-Sas wil projectontwikkelaar Retail Estates uit Ternat een woonboulevard optrekken. Dat is een complex met enkel winkels die zich toespitsen op bouwen en wooninrichting. Maar in de vergunningsaanvraag is ook een witloofrestaurant, een fietscafé én een zwembad opgenomen. Dat laatste kwam er op vraag van Kampenhout, want een zwembad staat al lang op het verlanglijstje van de gemeente. “Zes jaar geleden hebben wij de bevolking bevraagd en daar is heel duidelijk uitgekomen dat er nood is aan een zwembad”, zegt burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts. Maar of het effectief tot de bouw van een zwembad komt, is nog erg onzeker. “Eerst is er natuurlijk de vergunning en vanaf het moment dat die er is gaan wij op zoek naar privépartners want het kost handenvol geld om heel het gegeven rond te krijgen”, aldus Leaerts. In het verleden, bij eerdere plannen voor de voormalige veilingsite, waren er gesprekken tussen Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek om samen een zwembad te bouwen en uit te baten, maar die zijn op niets uitgedraaid. Daarom wordt nu vooral uitgekeken naar een privépartner. Maar hoe dan ook zal de gemeente een flink bedrag moeten neertellen voor de bouw en de exploitatie van het zwembad.