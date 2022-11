Kampenhoutse leerlingen worden witloofboer tijdens Week van de Smaak

Zo’n 530 leerlingen van zestien Kampenhoutse scholen brengen de komende dagen een bezoek aan De Krop. Enthousiaste en doorwinterde witloofkenners nemen er de kinderen mee op ontdekkingstocht doorheen de rijke geschiedenis van het witloof en de witloofteelt.“Een hele voormiddag lang kruipen ze letterlijk in de huid van een echte witloofboer en ontdekken ze alle geheimen van de witloofteelt en het witte goud”, zegt schepen van Landbouw Edith Grauwels. “De dag begint met een verkleedpartij. De kinderen trekken een hemd of schort aan en worden nadien in kleine groepjes verdeeld. Daarna wachten zes leerrijke en vooral toffe activiteiten op hen.”

Zo leren de kinderen witloof ‘langen’, kuisen, inpakken en verkopen. “Uiteraard onderwerpen ze het witloof ook aan een echte smaaktest: eerst met een heerlijk witloofsoepje en daarna smullen ze van hun zelfgemaakte hapjes”, zegt Grauwels. “Ten slotte kunnen de creatievelingen nog hun hartje ophalen door een witloofwortel in een knap kunstwerkje om te toveren.”