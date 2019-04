Kamperen voor school: voltooid verleden tijd

Het Vlaams parlement heeft het nieuwe inschrijvingsdecreet goedgekeurd. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is aan school kamperen om je kind in te schrijven definitief verleden tijd.

Het decreet belandde tijdelijk op de lange baan omdat de Franse gemeenschapscommissie Cocof een belangenconflict had ingediend tegen het inschrijvingsdecreet in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Nu dat conflict is afgerond, kan het Vlaams parlement de klus afronden.

Scholen met een capaciteitstekort zullen in de toekomst verplicht digitaal aanmelden. In het basisonderwijs is de afstand tot de school en de schoolkeuze bepalend voor de ordening van leerlingen. De dubbele contingentering blijft er behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. In het secundair onderwijs telt vooreerst de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Bij plaatstekort bepaalt loting wie een plaatsje krijgt. Scholen krijgen de mogelijkheid om tot 20% van de vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen. Het systeem van dubbele contingentering verdwijnt in het secundair onderwijs. Er komt ook één startdatum voor de inschrijvingen om dubbele inschrijvingen te vermijden. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55% naar 65%.

(Foto: Archief RINGtv)