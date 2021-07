Kanaalplan: Meer dan 10.000 controles in Vilvoorde

In Vilvoorde vonden de afgelopen drie jaar 10.460 controles plaats naar aanleiding van het Kanaalplan. Dat mondde uit in het voorstel om 702 personen uit het bevolkingsregister te schrappen. Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Er werden ook tien meldingen voor huisjesmelkerij overgemaakt aan het parket.

Het Kanaalplan kwam er in 2016 in de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs, Brussel en Zaventem. Via tal van controles moest radicalisering en terrorisme opgespoord en aangepakt worden. De voorbije drie jaar werden in de volledige kanaalzone 275.000 woonstcontroles uitgevoerd, waarvan 10.460 in de stad Vilvoorde. "Het gaat toch om een aanzienlijke inspanning van de politie. Per dag gebeurden er 250 woonstcontroles", zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. "Een woonstcontrole is geen huiszoeking. De agenten mogen slechts na toestemming van een bewoner binnenkomen.De agenten controleren dan of de personen die op dat adres ingeschreven zijn er ook effectief wonen."

Als dat niet zo is, kan de persoon uit het bevolkingsregister worden geschrapt. In Vilvoorde werden 702 van zo'n schrappingen voorgesteld. De woonstcontroles, origineel opgezet in de strijd tegen terreur, helpen ook om andere criminaliteit op te sporen. “De afgelopen vier jaar werden voor Vilvoorde 10 processen-verbaal van huisjesmelkerij opgemaakt. Ook domiciliefraude en sociale fraude waarbij mensen onterecht uitkeringen opstrijken komt boven drijven”, besluit Van Vaerenbergh.