Kanaaltochten Brabant omarmt GIST-project in de Zennevallei

Het totaalevenement GIST komt op kruissnelheid. GIST is een nieuwe triënnale waar cultuur in al zijn vormen, natuur, gastronomie en industrie elkaar ontmoeten op boeiende locaties. Gisteren hebben de leden, medewerkers en genodigden van kanaaltochten Brabant het kunstenparcours afgelegd en de dag afgesloten met een boortocht over het kanaal van Halle naar Lot.

Het aanbod van kanaaltochten Brabant sluit naadloos aan bij het programma van GIST. Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zijn belangrijke partners. Samen met het Vlaamse Randfonds en de culturele instellingen van de Zennevallei bieden ze tot 5 november een gevarieerd programma aan.

De Zenne is natuurlijk de rode draad die door het hele GIST-programma loopt. Je kan dan ook per kano of kajak een peddelroute van zes kilometer afleggen over de rivier. Maar ook het kanaal Brussel-Charleroi dat zowat parallel loopt met de Zenne, is een belangrijke blauwe ader in de regio. Een boottochtje op het kanaal sluit dus naadloos aan op het programma van GIST. “Kanaaltochten Brabant sluit zich dit jaar aan bij het hele GIST-project”, vertelt Hals burgemeester Marc Snoeck. “Er bloeit dus iets moois tussen GIST en Kanaaltochten Brabant want de locaties waar de activiteiten van GIST plaatsvinden liggen allemaal in de onmiddelijke nabijheid van de Zenne én het Kanaal. Je kan met de boot en eventueel ook in combinatie met de fiets op avontuur trekken.”