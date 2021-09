Kanaalzwemster Haïke schenkt meer dan 3.000 euro aan zorgboerderij Huppeldepup

Haïke De Vlieger uit Grimbergen zwom op 3 augustus als derde Belgische vrouw ooit van Engeland naar Frankrijk het Kanaal over. Daarmee zamelde ze geld in voor zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek, waar ze één keer per week als vrijwilligster werkt. Vandaag overhandigde Haïke de cheque.

Al zes jaar is kinder- en jeugdpsychiater Haïke vrijwilligster in zorgboerderij Huppeldepup. Met veel geduld en empathie communiceert ze met de jongeren. Op 3 augustus zwom de 50-jarige Haïke het Kanaal over. Het geld dat ze daarmee inzamelde, meer dan 3.000 euro, overhandigde ze vandaag aan de zorgboerderij. “We wisten dat Haïke een straffe vrouw was, maar dit tart alle verbeeldingen”, reageert Ellen Van Assche van zorgboerderij Huppeldepup opgetogen. “Het Kanaal overzwemmen is één ding, maar dan nog eens met zo’n fantastisch bedrag afkomen…kippenvel.”