Kandidaat-voorzitters Open VLD met elkaar in debat

In de marge van het debat had de lokale voorzitter van Open Vld meteen groot nieuws. Hij stelde er zijn nieuwste aanwinst voor de Affligemse afdeling voor. "Wij hebben de gewezen N-VA voorzitter van Affligem, Filip van Cauteren, gevraagd om lid te worden van Open VLD", zegt voorzitter Tim Herzeel. "Hij vindt de inhoudelijke en de constructieve en positieve manier waarop wij aan politiek doen een drijfveer om zijn carriere in de politiek toch voort te zetten."

Het debat tussen de kandidaat-voorzitters dan. Daarin ontvouwden Ampe, Lachaert, Tommelein en Nuytten hun toekomstvisie voor de liberale partij. Lachaert wil nog liberaler worden, Nuytten kijkt naar de belastingen in het land, Ampe wil de aanwezige kwaliteit en kennis in de partij aanboren en Tommelein tot slot wil meer wegen op het beleid. Vilvoords schepen Jo De Ro - eveneens Open VLD - zag dat het goed was.

"De moderator heeft ervoor gezorgd dat het geen politiek spelletje werd, maar dat er effectief doorgevraagd werd naar de ideeën van de vier kandidaat-voorzitters", besluit De Ro.