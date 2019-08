Kans dat islamitisch cultuurcentrum er komt is klein

De kans dat er een vergunning komt voor een islamitisch cultuurcentrum in een kantoor in de Steenkapperstraat in Londerzeel is zeer klein. Na oppositiepartij N-VA kant ook coallitiefractie LWD-CD&V-Groen zich tegen het project. "De elementen die we tot nu toe kennen geven ons weinig vertrouwen", zegt fractieleidster Carmen De Hertogh.

De aanvraag van de vzw Firdaws voor een bestemmingswijziging van een gehuurde kantoorruimte in de Steenkapperstraat naar 'gemeenschapsfunctie' deed eerder al heel wat stof opwaaien in Londerzeel. De vzw wil er een ontmoetingsruimte van maken waar je in 'sereniteit de eigen cultuur en religie kan beleven', maar ook waar aan huiswerkbegeleiding wordt gedaan of taallessen kan volgen in het Arabisch en Nederlands.

De plannen stuitten op heel wat protest van N-VA. De partij vreest dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en dat de plek zou uitgroeien tot moskee of Koranschool. Nu blijkt ook de meerderheidsfractie van LWD-CD&V-Groen twijfels te hebben."De elementen die wij tot nu toe kennen, geven ons weinig vertrouwen in de uiteindelijke intenties van dit initiatief. Een potentiële opstap naar bijvoorbeeld een moskee is voor ons absoluut onbespreekbaar", zegt voorzitter van de coallitiefractie Carmen De Hertogh.

Omdat het openbaar onderzoek nog loopt, mogen leden van het schepencollege - dat finaal hierover beslist - geen officieel standpunt innemen. Het college wil geen procedurefouten maken. Maar daarmee is het verhaal nog niet ten einde. De vzw Firdaws blijft wellicht ook na een negatief antwoord actief in Londerzeel. Het gemeentebestuur wil de dialoog blijven aangaan met de vereniging.

"Los van alle begrijpelijke ongerustheid moeten wij erkennen dat ook Londerzeel in de toekomst blijvend zal evolueren naar een meer diverse samenleving. Het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst hier is de laatste 10 jaar verdubbeld. Eind 2018 bedroeg het aandeel afkomstig van buiten de EU 7% van alle Londerzelenaren. Dat is geen gemakkelijke evolutie, wederzijdse samenwerking en respect zijn dan ook een absolute must", besluit De Hertogh.