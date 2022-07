Kapelle-op-den-Bos gisteren warmste plek van het land

Op vele plekken in ons land flirtte het kwik gisteren met 40 graden, maar in Kapelle-op-den-Bos werd het gisteren volgens het KMI ook effectief zo warm. Daar werden de hoogste waarden van het klimatologisch netwerk genoteerd. In Begijnendijk was dat 39,8 graden, in Sint-Jans-Molenbeek 39,6 graden en in Dilbeek 39,4 graden.

Ook op 29 juli in 2019 was Kapelle-op-den-Bos één van de warmste plekken van het land. Het kwik steeg toen tot 41,4 graden, de hoogste temperatuur ooit in onze regio. Alleen in Begijnendijk werd het die dag nog warmer. Daar werd het toen 41,8 graden, een absoluut warmterecord in ons land.