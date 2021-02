Kapelle-op-den-Bos krijgt grote zones 30, fietsstraten en circulatieplan

Kapelle-op-den-Bos neemt een reeks ingrijpende maatregelen op het vlak van mobiliteit. In het centrum van de gemeente komen grote zones 30, een hele reeks fietsstraten en een circulatieplan. "We geven prioriteit aan veilig fietsen in het centrum van de gemeente", zegt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA).

Kapelle-op-den-Bos wil de mobiliteit in het centrum van de gemeente en in de schoolomgevingen grondig aanpakken. “We kiezen resoluut voor fietsstraten en zones 30 in binnengebieden en uitgebreide schoolomgevingen. Inwoners kunnen hun opmerkingen geven op het basisplan en daarna volgt het definitief plan”, zegt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA). “Ook tussen de Bormstraat en Westdijk wordt een zone 30. Verder komt er een extra parking van 45 plaatsen. Dat laat mensen toe de schoolzone te voet vlot te bereiken.”

Voor het centrum hebben de ingrepen alvast een serieuze impact. “De donderdagmarkt verhuist van het Marktplein naar de Mechelseweg die deels enkele richting wordt”, gaat de schepen verder. “Er komt ook een circulatieplan en alle straten die naar de kerk aan dat kruispunt samenkomen, worden fietsstraten, inclusief de Schoolstraat. We willen dat fietsen veilig kan in Kapelle-op-den-Bos en geven daar prioriteit aan.”

Het gemeentebestuur pakt eveneens heel wat kruispunten in de gemeente aan. “Kapelle-op-den-Bos heeft vrij veel enorm grote kruispunten en dat nodigt uit om sneller te rijden. We gaan die kleiner maken, ontharden en ingroenen zodat daar de snelheid wordt geremd. We kijken ook telkens naar een betere oplossing- en dus plaats- op die kruispunten voor de zwakke weggebruiker”, besluit de schepen.

Het definitieve mobiliteitsplan voorziet Kapelle-op-den-Bos tegen de lente van 2021 en in het najaar moeten de werkens starten. Eind 2022 moeten die afgerond zijn.