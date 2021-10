Kartonnen wijkagent controleert verkeer aan schoolomgeving

Sinds vandaag staat er een kartonnen versie van wijkagent Gert aan het begin van de zone 30 in Londerzeel-Sint-Jozef. De wijkagent zelf staat een beetje verder aan de school om kinderen veilig over te laten. De actie van de politiezone KLM maakt deel uit van de opleiding van wijkinspecteur en de actieplannen voor meer verkeersveiligheid.

Elke politiezone werkt elke dag hard om de snelheden, en vooral in de schoolomgeving, zo veel mogelijk terug te dringen. Dit om de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving zo hoog mogelijk te maken. Inspecteur Gert Vandekerkhof, die wijkinspecteur is van Londerzeel-Sint-Jozef, probeerde op een ludieke manier de aandacht te vestigen op de geldende zone 30 in de omgeving van de school. In het kader van zijn opleiding aan het PIVO ging Vandekerkhof in samenspraak met de school Virgo de Heude op zoek naar een manier om de snelheid tijdens de schooltijden terug te dringen.

“Ik zocht een manier om mensen hun snelheid al vroeger te doen dalen, alvorens ze bij mij terechtkwamen waar ik de kinderen laat oversteken”, aldus Vandekerkhof. “Het effect van een politie-inspecteur te zien als automobilist doet veel maar je kan natuurlijk niet overal tegelijk staan. Daarom kwam ik op het idee om een kartonnen versie van mezelf een paar honderd meter vroeger te zetten en ik moet zeggen dat de resultaten enorm positief zijn. De mensen die ik aanspreek vinden het een leuk initiatief en de automobilisten zelf rijden ook effectief trager.”

Het is niet de bedoeling dat de kartonnen versie daar permanent blijven staan, anders zou het effect snel verdwijnen volgens Vandekerkhof. De politiezone KLM juicht het initiatief alvast toe. “Het is nog te vroeg om te zeggen of we dit gaan doortrekken naar andere wijken of gemeenten maar het effect dat het momenteel heeft is zeker veelbelovend”, besluit korpschef Alain Meerts.