Kasseien Tervuursesteenweg Perk verdwijnen

De kasseien op de Tervuursesteenweg in het dorpscentrum van Perk verdwijnen onder de sloophamer. Ze worden vervangen door beton, omdat ze in slechte staat verkeren en voor geluidshinder zorgen. De hele maand augustus blijft de Tervuursesteenweg daardoor afgesloten voor het verkeer. Dat baart een aantal buurtbewoners en handelaars kopzorgen.

Sommige handelaars klagen dat de gemeente slecht heeft gecommuniceerd, maar dat weerlegt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts. “In maart hebben we de mensen geïnformeerd dat de werken gingen starten in de zomervakantie. In juni zijn we te weten gekomen dat het op 1 of 2 augustus zou zijn. Het zullen vier weken zijn die moeilijk zijn, maar de werken waren noodzakelijk omdat de toestand van de wegen heel slecht is.”

Van 1 tot 31 augustus wordt de Tervuursesteenweg tussen de kruispunten met de Kampenhoutsesteenweg en de Sint-Jannekensstraat volledig afgesloten voor auto's en fietsers. De zijstraten blijven wel bereikbaar en van daaruit zullen klanten van handelaars te voet verder moeten. Om het rustieke dorpsgezicht niet volledig verloren te laten gaan, worden de kasseien vervangen door een speciaal soort beton waarbij de steentjes zichtbaar worden. Dat zou mooier moeten ogen en minder geluidshinder veroorzaken. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet een omleiding voor auto's, fietsers en bussen van De Lijn. Daarover vind je meer info op de website van de gemeente Steenokkerzeel.