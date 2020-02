Kassiersters Brico Zemst werkonbekwaam door agressieve klant

De man wou de winkel binnenstappen via de kassa’s in de plaats van de normale ingang te gebruiken. “Toen hij op zijn gedrag werd aangesproken, zei hij ‘dat hij deed wat hij wilde’,” vertelt een personeelslid van de winkel. “Toen hij nogmaals gewezen werd op het feit dat er nu eenmaal een procedure is, begon hij te schelden,” gaat hij verder. Vervolgens zou de man uitgehaald hebben naar één van de kassiersters. “Mijn collega kon de slag net ontwijken, maar kreeg twee stampen op haar been en viel op de grond,” legt het personeelslid uit. Een mannelijke collega die de vrouw probeerde te helpen, viel ook in de klappen.

Camerabeelden

De politie van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) kwam ter plaatse, maar de agressieve man was al gaan lopen. De feiten zijn geregistreerd door de camera’s in de winkel. Brico vraagt ook aan klanten die het incident gefilmd hebben om de beelden te bezorgen. Er loopt een onderzoek naar de man, die vermoedelijk uit Mechelen komt.