Het Kasteel Ter Ham in Steenokkerzeel is volledig in ere hersteld. Na de restauratie van het kasteel zelf en de bouw van assistentiewoningen was de omgeving aan de beurt. Die werken startten in 2020 en zijn nu klaar. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kwam het resultaat bewonderen. “Een oud kasteel heeft hier een nieuwe functie en omgeving gekregen. Het resultaat is prachtig”, aldus Diependaele.

Kasteel Ter Ham in Steenokkerzeel schittert in nieuwe omgeving

De waterburcht met slotgracht Ter Ham is 500 jaar oud en kent een rijke lokale en politieke geschiedenis. Na jaren van leegstand dreigde verloedering, totdat het Vlaams gewest in 2014 het kasteel in erfpacht gaf aan Optimum C, een opleidingscentrum voor ouderenzorg. Ook werden er zo’n 20 assistentiewoningen neergepoot op de plek waar vroeger de stallingen van het kasteel stonden. Culinair wordt het kasteel vandaag uitgebaat door topchef Bartel Dewulf. In 2020 sloegen de Vlaamse overheid en de gemeente Steenokkerzeel tot slot de handen in elkaar om ook de omgeving onder handen te nemen.

“De vijvers en omgeving met zandstenen muren bleven er verwaarloosd bijliggen”, zegt burgemeester Kurt Ryon. “Nu schittert het kasteel opnieuw als één van de mooiste in de Vlaamse Rand. Ter Ham zet Steenokkerzeel als kastelengemeente mee op de kaart. Samen met andere overheden en privépartners hebben nu alle kastelen in de gemeente een nieuwe toekomst. Het kasteel van Humelgem werd bijvoorbeeld omgevormd tot sociale woningen en het kasteel van Perk ontvangt met Paradise City jaarlijks het milieuvriendelijkste muziekfestival van Europa.”

Kasteel Ter Ham is dan weer een opleidingscentrum met assistentiewoningen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kwam het resultaat bewonderen. “Ik vind het resultaat prachtig. Het is ook opnieuw open voor iedereen die rondom het kasteel woont. Je hebt hier een heel waardevol, maar oud kasteel dat nu een nieuwe toekomst heeft. Dat is een win-winsituatie voor iedereen”, aldus Diependaele.