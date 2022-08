Keizer Karel-trek haalt schade in

In Tombeek, een gehucht van Overijse, is vandaag na twee coronajaren een belangrijke traditie weer verdergezet. De Keizer Karel-trek vond opnieuw plaats, maar voor het eerst in jaren gebeurde dat niet in een plaatselijke herberg.

“Volgens de legende zou Keizer Karel zich in de zestiende eeuw met zijn koets vastgereden hebben in de moerassen aan de Lane in Tombeek-Heide. De inwoners van Tombeek schoten hem te hulp en trokken zijn kar uit de modder”, legt Jan Van Brabant, voorzitter van de Keizer Karelvereniging uit. “Uit dankbaarheid zou Keizer Karel hen 70 hectare grond geschonken hebben en elk gezinshoofd krijgt vandaag nog tijdens ‘den Trek’ een stukje rente van de verkoop van dit stuk grond. Het gaat elk jaar om 4 euro per gezin. Maar door de onderbreking door corona, is dat dit jaar 8 euro.” En er is nog iets bijzonders aan deze editie. “De uitbetaling van gebeurt al sinds mensenheugenis in een van de lokale herbergen. Maar het enige overblijvende café heeft spijtig genoeg ook de deuren gesloten. Om de folklore niet te laten uitdoven, is beslist om de uitbetaling dit keer tijdens de feesten te doen.” Een verslag zie je maandag in ons nieuws.