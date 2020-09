Kerk Oudenaken wordt gemeenschapshuis

Zoals in heel wat andere gemeenten wordt ook in Sint-Pieters-Leeuw bekeken of bepaalde kerkgebouwen een andere bestemming kunnen krijgen. Het gemeentebestuur heeft daar beslist om 16 miljoen euro uit te trekken om de kerk van Oudenaken om te vormen tot een gemeenschapshuis. “De oude kosterswoning en de parochiezaal gaan we afbreken”, zegt schepen Jan Desmeth (N-VA). “De functie van de parochiezaal komt dan in de kerk, waar we zo’n derde meer ruimte hebben. In de kerk voorzien we een keuken, sanitair en materiaal om activiteiten te kunnen organiseren.” De start van de werken is voorzien in 2023.

Foto: www.sint-pieters-leeuw.eu