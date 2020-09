Kermis in Asse gaat door ondanks vele coronabesmettingen

Asse zet het licht op groen voor de septemberkermis. Dat is toch wat verrassend gezien het hoge aantal coronabesmettingen in de gemeente. De afgelopen week testten in de gemeente 24 inwoners positief op het coronavirus.

Met omgerekend 72 besmettingen per 100.000 inwoners de voorbije week behoort Asse tot één van de zwaarst getroffen gemeenten momenteel. Het alarmniveau staat er op 3, het op één na hoogste. Toch maakt de gemeente zich nog geen zorgen. De besmettingen zouden niet terug te brengen tot een evenement of locatie en ook in de woonzorgcentra en scholen zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Volgens burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) gaat het vooral om individuele gevallen, vooral jongeren.

Ondanks de vele besmettingen heeft Asse dan ook beslist om de septemberkermis te laten doorgaan op 18, 19 en 20 september. Die zal verhuizen van het Gemeenteplein naar de Hopmarkt omdat de plek daar makkelijker af te sluiten is. Verder zal de kermis zo opgesteld worden waardoor er een in- en uitgang is. Op die plekken zal ook ontsmettingsgel voorzien worden. Ook de foorkramers nemen extra maatregelen. Tegelijkertijd worden er ook maximaal maar 230 personen toegelaten op de kermis.

In hetzelfde weekend gaat in Asse ook de Autoloze Zondag door. Het centrum zal afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer, maar er zullen in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen extra activiteiten georganiseerd worden. De gemeente Asse raadt aan om mondmaskers te dragen als er te veel volk is, maar verwacht geen overrompeling.