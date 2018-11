Kermis op miniatuurschaal

Sinds zaterdag kan je in de bibliotheek van Londerzeel niet enkel terecht om een boek te ontlenen, je kan er ook naar de kermis gaan. Geen levensgrote kermis, maar wel een miniatuurexemplaar.

Miniatuurbouwer Dany Van Goethem is gepassioneerd door de kermiswereld en bouwde al 22 attracties na. Die blijven nog tot en met 8 december staan in de bib van Londerzeel. Dany is al van kleins af aan gepassioneerd door de kermis.

“Toen ik jong was, speelde ik zoals de meeste kleine kinderen met Legoblokken, maar toen al bouwde ik kermisattracties. Na een tijdje ben ik die in hout en andere materialen gaan bouwen. Momenteel heb ik er 22 gebouwd. Binnenkort komt er nog een vliegermolen en een doolhof bij. Mijn droom is om ooit een rollercoaster te bouwen,” zegt Dany Van Goethem.

Dany bouwde een kermis na uit de jaren '80 met attracties die gebaseerd zijn op echt bestaande kramen. Hij werkt alles tot in het kleinste detail uit. De paardenmolen draait, de ‘rups’ draait, de lichtjes fonkelen, er zelfs een onderscheid tussen gebakken en voorgebakken frietjes. Aan sommige attracties is maar liefst 4 jaar aan gewerkt.

Op uitnodiging van de bibliotheek bezoeken niet alleen scholen, maar ook rusthuisbewoners en mindervaliden de kermis. “Die oudere mensen herkennen die attracties. Die zeggen: "da's van onze tijd". Die hebben daar ook verhalen van en zeggen bijvoorbeeld dat ze er hun eerste lief hebben gevonden,” besluit Dany.

Tot zaterdag 8 december kan je de miniatuurkermis bezoeken in Londerzeel. Op zaterdag 1 en 8 december kan je de attracties ook echt zien bewegen en geeft Dany van 10 tot 13 uur graag een woordje uitleg bij zijn miniatuurkermis.