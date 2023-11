Kerstboom aangekomen op Grote Markt in Brussel

Voor dag en dauw vanochtend is op de Grote Markt in Brussel de kerstboom aangekomen die er de komende weken zal pronken. Een geschikt exemplaar vinden was ook dit jaar een klus voor Pierre Demesmaeker van boomkwekerij Inter-Arbo uit Sint-Pieters-Leeuw. Hij vond de boom drie jaar geleden in een tuin in Lier.

Gisteren werd de boom omgedaan in de tuin van Jozef en Marie in Lier, om half zeven vanochtend kwam de boom aan op de Grote Markt in Brussel. En dat na een uitdagende rit door de smalle, Brusselse straatjes. “De politie heeft alles heel goed voorbereid. Er stonden geen verkeerd geparkeerde wagens, dat is dus nog wel meegevallen”, zegt Pierre Demesmaeker van Inter Arbo. “De chauffeur van de vrachtwagen kan af en toe zijn billen toeknijpen en dan lukt het wel om erdoor te geraken.”

Pas na een dikke twee uur staat de boom recht. De boom blijft wel nog even kaal, want hij wordt pas volgende week versierd met twee kilometer aan led-lichtjes. De kerstboom blijft staan tot en met 7 januari. “Veel van zijn collega's zijn ondertussen al terechtgekomen in de houtindustie. Die zijn ondertussen pannenlatten of ander hout geworden en deze mag hier nog eens een paar weken stoefen voor zijn fin de carrière”, besluit Pierre.