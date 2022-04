De voorbije twee jaar kon het hyacintenfestival maar in beperkte mate plaatsvinden. Ook daar was corona de boosdoener. Twee jaar later is er ook een nieuwe boswachter voor het Hallerbos. Oud-boswachter Pierre Kestemont geeft de fakkel door aan Thomas Boonen die met deze job voor een carrièreswitch kiest. Boonen was jarenlang werkzaam in de mediasector, als productie-assistent en planner. Nu kiest hij voor het groen.

Maak kennis met Thomas Boonen in ons nieuws.