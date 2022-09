Kester decor voor Provinciaal pony- en ruitertornooi

In Kester in Gooik vonden dit weekend het Provinciaal Ponytornooi en het Provinciaal Ruitertornooi plaats. Honderden pony’s, paarden en hun ruiters moesten zich bewijzen in de disciplines individuele dressuur, groepsdressuur of jumping. Het weer viel tegen, maar het schouwspel was spectaculair.