Kesterheide officieel erkend als natuurgebied

De Kesterheide in Gooik is officieel erkend als natuurgebied. Eerder was al 5 hectare als natuurgebied ingekleurd, nu gaat het in totaal om 25 hectare. Op 16 november om 11 uur geeft Natuurpunt Pajottenland tekst en uitleg in De Cam.