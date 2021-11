In de modder van Roeselare stond gisteren de CrossCup veldlopen op het menu. Isaac Kimeli uit Beersel en Simon Debognies uit Halle kwamen aan de start van de lange cross met de ambitie om zich te kwalificeren voor het EK veldlopen, binnen twee weken in het Ierse Dublin.

De wedstrijd blijft lang gesloten, maar op twee ronden van het einde ontbindt Kimeli zijn duivels. Mchaël Somers tracht aan te klampen en volgt op enkele seconden van de Beerselnaar. Het is Somers die wint, net voor Kimeli. Simon Debognies wordt achtste.

Kimeli is sowieso geplaatst voor het EK in Dublin. Met hoeveel atleten Team Belgium naar daar trekt is nog even afwachten. Vanessa Scaunet uit Beersel werd tweede op de korte cross bij de dames. Ook zij mag naar Dublin.