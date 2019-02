Kinderdagverblijf Hekelgem sluit onverwacht de deuren

De sluiting is het gevolg van een slechte financiële toestand. Tijdens de voorbije maanden stapelden de schulden zich op, waardoor de zaakvoerster geen andere uitweg meer zag dan het kinderdagverblijf te sluiten. De sluiting is ook slecht nieuws voor de 3 kinderverzorgsters die in Mieke Muis aan de slag waren. Zij werkten er op zelfstandige basis en ze moeten nu uitkijken naar een nieuwe job.

De ouders van de kindjes werden persoonlijk gecontacteerd door de zaakvoerster. Voor hen kwam het nieuws als een verrassing. Vraag is of ze hun geld zullen terugkrijgen, want meestal betaalden de ouders ook een waarborg. Er is intussen een curator aangesteld. Ook de diensten van Kind en Gezin en het gemeentebestuur zijn op de hoogte.