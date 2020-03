Kinderdagverblijven wanhopig: “Hoe overleven wij dit?”

Door de coronacrisis zijn al meer dan 1 miljoen mensen tijdelijk werkloos. De overheid betaalt 70 % van hun loon waardoor bedrijven minder personeelskosten hebben. Maar niet iedereen kan van die maatregel profiteren. De crèches blijven open en hun personeel moet voltallig aanwezig zijn, terwijl er vaak maar een handvol peuters komt opdagen. Julie Vanderzijl, die twee kribbes in Wemmel en Affligem uitbaat, trekt aan de alarmbel. Met amper inkomsten ziet ze niet hoe ze uit de kosten kan geraken.

Normaal moeten de zes personeelsleden van kinderdagverblijf Stoerenlief in Wemmel hun aandacht verdelen over minstens 26 kindjes. Vandaag zijn dat er maar drie, gisteren zelfs maar één. Uit vrees voor besmetting houden veel ouders hun kinderen thuis. Vorige week konden er nog een paar personeelsleden thuis blijven met een werkloosheidsuitkering, maar die maatregel heeft de overheid dit weekend ingetrokken voor kinderdagverblijven.

“Dat we moeten openblijven voor ouders die in de zorg werken, versta ik maar al te goed”, zegt Julie Vanderzijl. “Maar ik vind dat ze ons dan toch de kans moeten geven om personeelsleden die bij hun kinderen willen blijven, bij hun kinderen thuis te laten. Ze moeten kunnen terugvallen op werkloosheidsuitkering. Als ze nu thuis willen blijven, moeten ze onbetaald thuis blijven.”

Kind & Gezin laat weten dat er financiële maatregelen komen voor de kinderdagverblijven, maar het is nog niet duidelijk welke en dat baart Julie zorgen. Ze baat ook nog een tweede crèche uit in Affligem waar ze vijf werknemers betaalt voor vier kindjes. Normaal moeten ouders ook betalen als hun kind niet komt, maar die regel geldt natuurlijk niet in coronatijden.

“Een korte berekening maakt dat we nu zo’n 8.000 euro per week verlies lijden. Ik heb al enkele slapeloze nachten achter de rug. Ik denk van: hoe overleef ik dit? Ik denk dat andere kribbes er ook zo over denken. Wij zien het allemaal niet meer zitten momenteel.”